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Peda: "Mi dissero che non avrei potuto giocare. Ma il diabete non deve rovinarti la vita"

Peda: "Mi dissero che non avrei potuto giocare. Ma il diabete non deve rovinarti la vita"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:47Serie B
Tommaso Maschio

In una lunga intervista rilasciata a Goal.com il difensore centrale del Palermo e della Polonia Patryk Peda ha parlato non solo della sua carriera, con l’arrivo in Italia appena sedicenne per vestire la maglia della SPAL dove ha esordito fra i professionisti in Serie B e poi delle esperienze con Juve Stabia e ora Palermo (“Sono felicissimo di stare qua abbiamo un grande gruppo e un grande allenatore che ci stima tantissimo e speriamo di continuare come le ultime partite dove stiamo facendo bene”), ma anche del dover convivere con il diabete di tipo 1 come il collega, ora al Bari, Emanuele Rao.

“All’inizio è stato difficile, da bambino non lo avevo neanche capito anche se percepivo la preoccupazione dei miei parenti. La prima persona che ha me l’ha diagnosticato, parlò con loro e disse che non avrei potuto giocare a calcio. Ma la mia famiglia non si è arresa, abbiamo cercato una persona molto esperta per capire come affrontare tutto. - spiega Peda – Ovviamente la patologia non aiuta, ma da un altro lato ti spinge mentalmente a conoscere meglio il tuo corpo e ti dà la motivazione di dire che questa malattia non deve rovinarti la vita. Certo devi controllare il livello della glicemia, anche durante le partite, con un sensore e prendere l’insulina. Io lo faccio 4-5 volte al giorno prima dei pasti”.

Peda parla poi anche del rapporto con Rao che ha conosciuto alla SPAL :”Quando è arrivato in prima squadra abbiamo subito parlato e scherzato un po' su questa cosa. Non è, come me, una persona che si lamenta, sta andando avanti, sta facendo bene, sta facendo vedere alla gente che ce la si può fare nonostante il diabete”.

Infine il difensore centrale parla dei suoi obiettivi: “Voglio arrivare in alto con il Palermo, vedo come la gente viva la passione per questi colori e spero di portarli in alto. Poi mi piacerebbe tornare in Nazionale. - conclude Peda – Infine sto pensando anche a qualcosa che possa portarmi a trasferire alla gente il mio pensiero sul diabete, cioè che si può fare tanto anche con questa patologia”.

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