Palermo, si ferma il centrale Peda. "Solo una distorsione", ma si attendono gli esami

In casa Palermo scatta l’allarme per le condizioni del difensore Patryk Peda, uscito per infortunio dopo poco più di un’ora nella sfida di ieri sera contro la Sampdoria. La prima valutazione, confermata anche dalle parole del tecnico Filippo Inzaghi, è di una distorsione che potrebbe costringere il polacco a saltare la sfida contro la Virtus Entella nel fine settimana.

“Ha una distorsione, speriamo non sia nulla di grave. - sono le parole di Inzaghi nel post gara di Marassi - Abbiamo giocato due partite in tre giorni, sabato insieme alla nostra gente dobbiamo portare a casa i tre punti. Sarebbe molto importante per chiudere al meglio la settimana”.

Si tratterebbe di una perdita importante visto che Peda ha saltato solo due gare (fra cui quella contro la formazione di Chiavari all’andata, ed è uno dei titolari, ultime quattro gare dall’inizio, della formazione rosanero. Le alternative nella rosa comunque non mancano, considerando che anche Veroli e Bereszynski sono utilizzabili come centrali nella difesa a tre, ma sarà importante che l’infortunio subito dal classe 2002 non si prolunghi troppo nel tempo. Solo gli esami a cui il polacco si sottoporrà nelle prossime ore però potranno fugare ogni dubbio a riguardo.