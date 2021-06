Parma, Brugman: "Tanti cambiamenti in questa stagione. Ma potevamo salvarci"

Il centrocampista Gaston Brugman ha parlato ai microfoni della web tv Soy Calcio della retrocessione in Serie B con il Parma analizzando la stagione: “È stata un'annata difficile, complicata, è arrivato un allenatore e avevamo speranze perché la squadra era forte. Liverani faceva tutto il contrario che faceva tutto il contrario di quello che ci chiedeva D'Aversa. Voleva possesso palla e altre idee che erano opposte al contropiede e abbiamo avuto poco tempo nel corso della preparazione per assimilare tutto. Poi è cambiato il direttore e a una settimana dalla fine del mercato è cambiata la proprietà. Fino a quel momento non c'erano giocatori nuovi, erano tutti giocatori dell'anno passato. In poco tempo ci sono stati tanti cambi. - continua Brugman come riporta Parmalive.com - A fine ragione abbiamo perso la categoria anche se abbiamo avuto molte occasioni per mantenerla, ma il valore della rosa non fa la classifica e noi non abbiamo avuto la forza giusta per restare in Serie A. Abbiamo segnato poco, negli ultimi dieci minuti abbiamo perso 30 punti mi pare".