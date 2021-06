Parma, Welcome back, Gigi Buffon!: il tweet del presidente per la presentazione del portiere

"Non vedo l'ora di essere al Tardini stasera per il nostro evento"; così, sul proprio profilo Twitter, il presidente del Parma Kyle Krause.

L'evento è ovviamente la presentazione del portiere Gianluigi Buffon.

I am looking forward to being in Tardini tonight for our event. 🏟#ForzaParma

💛💙 https://t.co/k9VSjkMR2j

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) June 22, 2021