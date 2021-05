Parma, Iacoponi e Gagliolo verso l'addio: i due difensori nel mirino di Hellas, Empoli e Salernitana

vedi letture

Riccardo Gagliolo e Simone Iacoponi, due dei simboli della storia recente del Parma, potrebbero essere tra i primi giocatori della rosa ducale a dire addio al club crociato. Lo riporta Tv Parma, sottolineando come i due difensori sembrano essere distanti dal modo di interpretare il calcio del neo tecnico gialloblù Enzo Maresca. Soprattutto per l'ex Carpi, le offerte paiono non mancare: in particolare, Empoli, Hellas Verona e Salernitana avrebbero già messo gli occhi su di lui, anche se al momento non ci sarebbe ancora nulla di concreto. Lo riporta Parmalive.com