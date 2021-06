Parma, il Monza ci prova per Kucka. Ma il centrocampista vuole la Serie A

Secondo quanto riferito da Tuttomonza.it il club brianzolo starebbe provando a inserirsi fra il Genoa e Juraj Kucka, centrocampista attualmente impegnato con la Slovacchia all'Europeo. Il Monza infatti avrebbe fatto un tentativo per il classe '87, vecchio pallino di Galliani che lo ha avuto al Milan in passato, in uscita dal Parma. Un tentativo che però difficilmente andrà a segno vista la volontà del calciatore di continuare a giocare in Serie A dopo la retrocessione con il club ducale nell'ultima stagione.