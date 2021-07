Parma, inizia la stagione: primi colloqui di Maresca con i suoi giocatori

Ieri è iniziata la stagione 2021/2022 del Parma, con i primi calciatori che sono arrivati per effettuare le visite mediche di rito ed i primi test in campo, ma al lavoro già da alcuni giorni c'è anche mister Enzo Maresca. Il tecnico, che non vede l'ora di poter iniziare a lavorare in campo con i suoi ragazzi, ha effettuato i primi colloqui con i giocatori della sua rosa. Poi da lunedì ci si sposterà a Castelrotto e si inizierà a fare sul serio sin da subito: per assimilare il nuovo dettame tattico del tecnico gialloblu servirà tempo e duro lavoro.