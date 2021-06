Parma, Maresca su Buffon: "Felice del suo arrivo, fa ancora la differenza"

Gigi Buffon è arrivato a Parma pochi giorni fa, a poche settimane dall'annuncio di Enzo Maresca come tecnico. I due, ex compagni di squadra, si ritroveranno dunque in crociato, con il tecnico che commenta così, a SportWeek, l'arrivo del portiere 43enne: "Sono felicissimo del suo arrivo e sicuro della sua voglia tremenda di continuare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. I suoi compagni avranno un punto di riferimento e un esempio da seguire. Ho giocato diversi anni con lui e ne ho un'opinione splendida, come giocatore e come uomo soprattutto".