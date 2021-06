Parma, prende forma il calendario delle amichevoli: la prima sarà coi tedeschi del Vfl Bochum

Come comunica il Parma attraverso una nota ufficiale, sta prendendo forma il calendario delle amichevoli estive della formazione ducale. "La prima squadra, guidata da Mister Enzo Maresca, affronterà tre gare durante la prima parte di preparazione estiva al prossimo campionato nel ritiro in programma a Castelrotto (Bolzano).

Il 21 luglio i Crociati scenderanno in campo a Bressanone alle ore 17 contro il Vfl Bochum, squadra tedesca che nella scorsa stagione è stata promossa in Bundesliga.

La gara contro il Bochum sarà preceduta da un’amichevole il 17 luglio a Castelrotto contro un avversario da definire. Chiuderà il programma una terza amichevole il 24 luglio, giorno di chiusura della prima parte della preparazione estiva: sede ed avversario sono da definire.

La sede della seconda parte della preparazione estiva ed il programma delle altre amichevoli saranno comunicate prossimamente dalla società".