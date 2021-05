Perinetti e il Brescia: "Esperienza positiva, nonostante le modalità anomale dell'addio"

Intervistato dal Giornale di Brescia l’ex direttore sportivo biancoazzurro Giorgio Perinetti ha parlato del suo addio e del proprio futuro: “L’unica anomalia è aver firmato un rinnovo ad aprile e poi quattro giorni dopo decidere di non proseguire, ma forse è meglio così perché è sempre meglio essere chiari e non prolungare rapporti che possono inquinarsi già una ventina di giorni dopo. Rimango soddisfatto di aver avuto un’opportunità professionale in una città alla quale mi sento molto legato. È stata una bella esperienza vicino a una persona di grande intelligenza e di grandi vedute come Cellino, è stato un arricchimento. - conclude Perinetti – Chiaro che qualche prospettiva si sta aprendo, ma voglio scegliere con molta calma. Ormai ho un’età che mi fa decidere di andare dove posso dare il mio contributo sereno, senza guardare alla categoria o al blasone”.