Perugia, tutto pronto per lo sbarco di Alvini: prima l'ufficialità e poi summit per il mercato

vedi letture

Con la querelle per liberare Fabio Caserta oramai terminata per il Perugia è arrivato il momento di annunciare il nuovo tecnico. A meno di clamorose novità dell'ultima ora toccherà a Massimiliano Alvini, ex della Reggiana, il compito di guidare il Grifo nella stagione del ritorno in Serie B. Come riporta il Corriere dello Sport l'ufficialità è prevista a cavallo del prossimo weekend e subito dopo è in programma un incontro con il dg Gianluca Comotto e il ds Marco Giannitti per fare un primo punto sulla squadra in vista del prossimo campionato.