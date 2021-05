Perugia, venerdì il saluto dei tifosi alla squadra: piazzale dello stadio a tinte biancorosse

vedi letture

Il derby di SuperCoppa è ormai prossimo, e i tifosi, in occasione della trasferta di Terni, omaggeranno il Perugia per la promozione in Serie B.

Attraverso una comunicato diramato dalla Curva Nord, infatti, i gruppi organizzati - specificando che si tratta di una situazione nel pieno rispetto delle norme anti Covid - fanno sapere che venerdì pomeriggio alle 18:00 è previsto un raduno allo stadio per salutare la squadra e ringraziarla del risultato sportivo ottenuto. Un solo obbligo, quello di presentarsi a tinte biancorosse (con sciarpe, bandiere, stendardi).