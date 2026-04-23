Pescara, Altare: "Sono pronto a dare una mano, ma la salvezza viene prima di tutto"

“Contro la Juve Stabia sappiamo bene che sarà una partita fondamentale, in cui dovremo combattere dal primo all’ultimo minuto. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo anche se forse potevamo portare qualche punto in più a casa nelle ultime gare”. Il difensore centrale del Pescara Giorgio Altare è pronto a tornare a dare una mano ai propri compagni di squadra dopo aver saltato la trasferta di Carrara a causa del terreno sintetico che ne ha sconsigliato l’utilizzo visto il problema al ginocchio.

“Ora però contano le gare che rimangono e sono tutte fondamentali. Dobbiamo dare il massimo e alla fine sono sicuro che riusciremo a conquistare il nostro obiettivo. - prosegue Altare come si legge sul sito de Il Centro - Juve Stabia? Ho letto dei problemi societari e potrebbero influenzare, ma conosco il loro mister. È molto determinato e non regalerà nulla. Il focus comunque resta su noi stessi, dobbiamo arrivare all’obiettivo senza pensare a una quota salvezza perché questa dipenderà anche dalle altre”.

Infine il centrale classe ‘98 parla del suo utilizzo: “Sono sempre a disposizione del mister che poi fa le scelte. Se dovesse servire sono pronto, ma la priorità è la salvezza. Sono sicuro che alla fine ce la faremo anche grazie ai nostri tifosi”.