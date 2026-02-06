Pescara, Altare: "Voglio rimettermi in gioco e dare il mio contributo. Sono a disposizione"

Giorgio Altare, nuovo difensore del Pescara, è stato intervistato dai canali ufficiali del club:

"Sono venuto qui grazie alla volontà del presidente e del mister e per la necessità di rimettermi in gioco. La voglia è tanta e cercherò di dare il mio contributo. Il singolo non va da nessuna parte: il gruppo, soprattutto chi entrerà dalla panchina, dovrà dare una mano per riportare il Pescara in alto e centrare l’obiettivo.

Le sensazioni sono positive, mi stavo già allenando. Sarà il mister a decidere quando utilizzarmi, spero di essere pronto già per la prossima gara. Cercherò di dare il mio contributo anche solo per una manciata di minuti, pur di ottenere il risultato che vogliamo.

Difesa a tre o a quattro? Ho giocato con entrambi i sistemi, sono a disposizione del mister e gioco dove ritiene opportuno. Sono pienamente disponibile"