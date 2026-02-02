Ufficiale Pescara, in difesa arriva Altare dal Venezia: era alla Sampdoria nella prima metà dell'anno

Dopo sei mesi il difensore centrale Giorgio Altare lascia la Sampdoria, dove non era mai sceso in campo dopo le 14 presenze dello scorso anno, e si trasferisce al Pescara. Questi i due comunicati:

Il Venezia FC comunica il rientro dal prestito alla Sampdoria del difensore Giorgio Altare e la sua contestuale cessione al Pescara a titolo temporaneo.

Giunto in laguna nella stagione 2023/24, Altare ha totalizzato 47 presenze con 4 gol e 3 assist fra Serie B e Serie A con la maglia del Venezia, prima di trasferirsi in prestito alla Sampdoria, dove ha collezionato 14 presenze.

Buona fortuna, Giorgio.

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’F.C. Venezia le prestazioni sportive del calciatore Giorgio Altare. Difensore centrale, classe 1998, Altare arriva a Pescara dopo le esperienze maturate tra i professionisti La società augura a Giorgio un proficuo percorso in maglia biancazzurra. Benvenuto a Pescara, Giorgio!