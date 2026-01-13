Sampdoria, buone notizie da Altare: si è allenato con il gruppo per quasi tutta la seduta
Buone notizie per il tecnico Angelo Gregucci dall’infermeria. Il difensore Giorgio Altare, mai in campo in questa stagione a causa della rottura del legamento crociato, si è infatti allenato per buona parte della seduta con i compagni, segno che il suo rientro è vicino. Una buona notizia anche sul fronte mercato - con comunque il centrale Mattia Viti ormai a un passo - specialmente se il classe ‘98 darà adeguate garanzie sulla tenuta atletica. Questo il report dell’allenamento dei blucerchiati:
“Prosegue sotto la pioggia di Bogliasco la preparazione della Sampdoria all’anticipo casalingo con la Virtus Entella (venerdì, ore 20.30). Dopo una breve sessione di video-analisi, Angelo Gregucci e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una seduta sul prato superiore del “Mugnaini” a base di esercitazioni tecnico-tattiche e possessi, conclusa con una sfida a campo ridotto con alcuni elementi della Primavera.
Giorgio Altare ha lavorato con il gruppo per buona parte dell’allenamento; differenziato per Matteo Ricci; terapie per Alessandro Riccio. Domani, mercoledì, è in agenda un altro mattutino”.