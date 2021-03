Pescara-Ascoli, le formazioni ufficiali: moduli speculari. Davanti sfida Odgaard-Dionisi

Sarà ancora Odgaard a guidare l'attacco del Pescara nello scontro salvezza contro l'Ascoli. Alle sue spalle agiranno Galano e Maistro con Dessena al fianco di Memushaj e Busellato in mezzo. In difesa Guth al fianco di Scognamiglio. Modulo speculare per i marchigiani con Dionisi unica punta supportato da Sabiri e Bidaoui. A centrocampo torna Buchel, mentre in difesa Quartanta giocherà al fianco di Avlonitis con Pinna terzino destro. Queste le formazioni ufficiali:

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Memushaj, Busellato; Maistro, Galano; Odgaard. Allenatore Grassadonia

Ascoli (4-3-2-1): Leali; Pinna, Quaranta, Avlonitis, Kragl; Saric, Buchel, Eramo; Sabiri, Bidaoui; Dionisi. Allenatore Sottil