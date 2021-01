Pescara, Breda: "Abbiamo giocato una partita non bella. Domani arriva Sorensen"

Intervenuto in conferenza stampa, al termine di Pescara-Cremonese, il tecnico biancazzurro Roberto Breda ha così commentato la sconfitta dei suoi.

Sulla partita:

"Non era una partita facile o che bisognava per forza di cose giocare all'arrembaggio. Serviva una gara equilibrata, nel primo tempo abbiamo creato situazioni interessanti da palle inattive, cercando proprio alcune cose che avevamo provato come un certo tipo di ripartenze. Abbiamo fatto una partita non bella, ma ce la siamo complicati noi".

Sui prossimi innesti di mercato:

"Domani arriva Sorensen, che è un giocatore che ha dei valori e che ha giocato con diverse squadre in Serie A. Bisogna vedere come arriva. Sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi".