Pescara, Breda: "Con la Reggiana gara importante, ma non carichiamola". I convocati

Prima gara del 2021 in trasferta per il Pescara, che domani farà visita alla Reggiana. Del match ne ha parlato mister Roberto Breda: "Tutte le gare vanno affrontate con l'intento di vincerle, ma da fuori non va caricata una gara tanto una gara importante ma no spartiacque. E ripeto, vincere lo vogliamo tutti, ma intanto l'importante è far punti: siamo in una fase della stagione dove c'è tempo e spazio di manovra, finiamo questo ciclo poi vedremo cosa fare sul mercato, anche se la società ha già le idee chiare. A me però interessa prima la partita, poi del resto ne parleremo dopo in maniera dettagliata, anche se vedo un club che vuol fare. Io però ho dei ragazzi a disposizione, li voglio vedere in campo con rispetto per l'avversario ma smaniosi di vincere".

Sull'avversario: "Il gioco delle Reggiana parte dal suo tecnico, che conoscono, è un grande tecnico. Con il gioco e il fraseggio la squadra tenta spesso di comandare la gara, usando anche la difesa a tre e il portiere per fare manovra: proprio per questo, per cercare di far la gara, può prestare il fianco a ripartenze e transizioni improvvise. Noi ci siamo preparati su questo, vedremo, alternative per far male le abbiamo, sempre con l'idea che chi va in campo si mette a disposizione del gruppo".

Diramato poi l'elenco dei convocati. Sulla rosa, Breda si è espresso così: "La vittoria ci consentirebbe di fare un bel passo in avanti in classifica, e anche a livello di fiducia cambierebbero le cose, ma vedo un gruppo sempre disposto al lavoro, vedo un atteggiamento che mi piace, da parte di tutti. Recuperiamo anche dei giocatori che sono stati fuori da un po', questo è importante, e in 16 è più facile far risultato".

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Fiorillo, Alastra, Radaelli

DIFENSORI: Balzano, Bellanova, Guth, Jaroszynski, Masciangelo, Nzita, Scognamiglio, Ventola

CENTROCAMPISTI: Busellato, Crecco, Diambo, Memushaj, Omeonga, Riccardi, Valdifiori

ATTACCANTI: Blanuta, Ceter, Di Grazia, Galano, Vokic.