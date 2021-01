Pescara, insidia iberica per Machin. A inizio settimana la decisione del giocatore

Il Pescara continua a lavorare per riportare, per la terza volta, Josè Machin in biancoazzurro. Nelle ultime ore per il giocatore in uscita dal Monza sarebbe arrivata anche la proposta di un club iberico che però non sembra preoccupare troppo la società abruzzese. All'inizio della prossima settimana è attesa la decisione definiva del giocatore. Lo riferisce Pescarasport24.it.