Pescara, nome nuovo per il centrocampo: Davide Agazzi del Livorno

Idea Davide Agazzi per il Pescara. Classe ’93, è in uscita dal Livorno ed è apprezzato da Breda che lo ha allenato, appunto, in Toscana. Scuola Atalanta, ex Catania, Foggia e Lanciano, potrebbe rappresentare una soluzione per le caratteristiche di aggressività e interdizione. Lo riporta rete8.it.