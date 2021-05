Pescara-Salernitana, le pagelle - Anderson mattatore, ingenuità di Guth

Pescara-Salernitana



Marcatori: 67' Anderson rig., 72' Casasola, 81' Tutino (S)

Pescara

Fiorillo 5,5 - Giornata da dimenticare per il portiere biancazzurro, che comunque non ha colpe particolari sui tre gol granata.

Guth 5 - Regala il rigore del vantaggio ai granata con un intervento ingenuo con la mano.

Volta 5,5 - Giornata difficile anche per l'esperto centrale di Grassadonia, che fatica al cospetto di Tutino e Djuric. Dal 74' Nzita sv

Sorensen 5 - Suo l'errore in occasione del raddoppio della Salernitana, quando rinvia male e si fa soffiare la sfera da Casasola.

Masciangelo 5,5 - Nel primo tempo è tra i più propositivi, ma soffre enormemente le accelerazioni di Casasola.

Omeonga 6 - Tra i più pimpanti in mezzo al campo, nel primo tempo prova a sfondare centralmente più di una volta.

Valdifiori 5 - Gara da dimenticare anche per il metronomo di Grassadonia, in chiara difficoltà in mezzo al campo. Costretto spesso ad inseguire, Anderson lo fa ammattire nella ripresa. Dal 74' Tabanelli sv

Machin 5,5 - Da uno delle sue qualità ci si aspetta sempre di più, anche se è tra gli ultimi a gettare la spugna.

Ceter 5,5 - Col suo fisico imponente mette in difficoltà i difensori granata, costretti agli straordinari per fermarlo, ma si divora, nel primo tempo, l'occasione del possibile vantaggio.

Odgaard 6 - Forse il migliore in campo per il Delfino. Offre alcune giocate di grande qualità e nel primo tempo va anche vicino al gol.

Capone 5 - Giornata storta anche per l'esterno di Grassadonia, adattato sulla linea del centrocampo. Dall'82' Riccardi sv

Salernitana

Belec 6 - Il portierone sloveno viene solleticato poco, ma non commette sbavature.

Bogdan 7 - Gran prova del centrale croato, che concede pochissimo agli attaccanti abruzzesi. Odgaard è un brutto cliente, ma a parte qualche frangente, lo limita bene. Semplicemente eccezionale nel fermare in scivolata il contropiede di Ceter nella ripresa. Dal 73' Aya sv

Gyomber 7 - Ennesima prova altisonante per quello che si è dimostrato la vera guida del reparto arretrato. Stoppa a più riprese Ceter e soci, dimostrando ancora una volta grande senso della posizione.

Mantovani 6,5 - Dal suo lato il Pescara spinge poco, ma è attento a concedere pochissimo campo.

Casasola 7,5 - Per lunghi tratti il più convincente dei granata. Chiude la gara con un gol tanto bello quanto pesante, spianando la strada al delirio granata. Dal 79' Kupisz sv

Capezzi 7 - Sempre utilissimo anche lui alla causa fin quando resta in campo. Corre, si inserisce, partecipa costantemente alla manovra. Dal 63' Schiavone 6 - Buon ingresso anche il suo.

Di Tacchio 7 - Domina in messo al campo riconquistando un'infinità di palloni. Sempre al posto giusto, detta i tempi della manovra da vero leader.

Kiyine 6 - Una delle poche stonate all'Adriatico, dove sbaglia tanto costringendo Castori a cambiarlo all'intervallo.Tuttavia gli diamo la sufficienza in questa giornata di festa. Dal 46' Anderson 8 - Ingresso decisivo dell'italo-brasiliano che cambia il volto della gara. Conquista e trasforma con freddezza e personalità il rigore del vantaggio e dipinge giocate da categoria superiore.

Jaroszynski 6,5 - Presenza fondamentale sulla corsia mancina. Accompagna sempre la manovra offensiva e non concede nulla in difesa.

Tutino 7,5 - Mette anche oggi il suo zampino sul successo granata, diventando uno degli uomini simbolo della promozione. Tanti gol pesanti per l'attaccante napoletano, acquisto estivo fondamentale.

Gondo 6 - Gara sotto tono dell'ivoriano, che corre spesso a vuoto. Merita però la sufficienza per l'importanza avuta in stagione. Dal 46' Djuric 6,5 - Fondamentale anche il suo ingresso. Offre tante sponde invitanti, come quella che manda in porta Tutino.