Pescara, Sebastiani: dieci giorni per decidere. Bocchetti e Grassadonia possono rimanere

Nella cena avvenuta tra il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, il ds Bocchetti e il tecnico Gianluca Grassadonia si è fatto un primo punto per il rilancio del club abruzzese.

A dispetto dei tanti nomi che circolano per il Delfino che il prossimo anno affronterà il campionato di Serie C, scrive Il Messaggero, ancora non vi sono certezze sia per il ruolo di ds che per la panchina. Secondo il quotidiano, però, è chiaro come il destino di Grassadonia sia legato a doppio filo a quello del ds. Tradotto: se rimane Bocchetti anche il tecnico ex Pro Vercelli ha ampie possibilità di rimanere.

Sebastiani, per adesso, riflette sul da farsi. Con la decisione definitiva che verrà presa nel giro massimo di dieci giorni.

Poi sarà il momento della rivoluzione per la squadra. A rischio anche tutti i senatori, con poche, anzi pochissime eccezioni.