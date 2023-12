Pirlo: "Nessun rimorso per aver allenato la Juve. Alla Samp mi trovo benissimo"

vedi letture

Anche se la sua Sampdoria non è, al momento, fra le venti squadre della massima serie, Andrea Pirlo, tecnico dei blucerchiati, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Serie A per parlare sia della sua lunga carriera da calciatore con Reggina, Brescia, Inter, Milan e Juventus sia della sua attuale esperienza in Liguria: “Allenare la Juve è stata un’esperienza bella. Era un percorso con una squadra giovane e nuova; non ho rimorsi.

Allenare Ronaldo ti fa capire come si diventa il numero 1 al mondo. È un professionista esemplare in tutto: dal mangiare, al recupero, all’allenamento in sé. A Genova abbiamo iniziato un lavoro lungo; mi trovo benissimo e spero di poter raggiungere gli obiettivi.”