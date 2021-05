Pisa, Corrado: "Divorzio da Gemmi programmato da mesi. D'Angelo? Ha detto che vuole restare"

Intervistato nel corso de Il Nerazzurro su Canale 50 il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato anche del futuro del tecnico Luca D’Angelo e della scelta del dopo Gemmi come direttore sportivo: “D’Angelo ha detto che vuole restare a Pisa, ha fatto splendide cose in questi tre anni e a tempo debito informeremo i tifosi della scelta. Non serve avere ansia perché noi facciamo le cose per bene. Gemmi? Qualche mese fa gli abbiamo comunicato che volevamo cambiare un po' rotto e che non avremmo proseguito con lui. È arrivato da noi che era un direttore sportivo giovane che ha affrontato per la prima volta una responsabilità di questo tipo. Ha fatto molto bene in questi anni. - continua Corrado come riporta Tuttopisa.it - Non ho incontrato nessuno e quando vorremmo comunicare il nome del nuovo ds lo faremo. Sono già quasi si mesi che abbiamo in mente il profilo adatto a questo ruolo. Gori? Di complicato non c’è nulla, ma è un giocatore di categoria superiore, che merita di giocare in Serie A. Troveremo la maniera di trovare un portiere che ci dia garanzia.”