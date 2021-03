Pisa, D'Angelo: "Dobbiamo dare continuità all'ultima vittoria. Ma non sarà facile"

“Arriviamo a questa partita dopo una bellissima vittoria e vogliamo dare la giusta continuità ai nostri risultati”. Esordisce così Luca D’Angelo, tecnico del Pisa, alla vigilia della sfida contro la Reggina di domani: “Sappiamo che non sarà facile affrontare una Reggina in forma e con buonissimi giocatori. Nell’ultimo turno hanno perso contro l’Empoli, ma non significa nulla, per noi si tratta di una partita che vale tanto sotto ogni punto di vista. - continua D’Angelo come riporta il sito nerazzurro - Abbiamo bisogno di fare qualche risultato pieno in casa ma non dobbiamo commettere l’errore di andare all’arrembaggio. Avremo bisogno del giusto equilibrio in tutti i reparti. La squadra sta bene ed è pronta ad affrontare al meglio questa partita“.