Pisa, emergenza attacco. Vido in attesa di tampone. Domani l'esisto dell'inchiesta su Marconi

vedi letture

E' un Pisa che nella settimana probabilmente più importante della stagione rischia di trovarsi senza attaccanti. Per la gara di oggi contro l'Ascoli, infatti, Luca Vido sarà indisponibile causa isolamento in attesa dei risultati del tampone Covid. Al tempo stesso, in vista del match interno contro la Reggina la società nerazzurra potrebbe ritrovarsi senza Michele Marconi, che mercoledì verrà giudicato per le presunte offese razziste nei confronti di Joel Obi nel match contro il Chievo del 22 dicembre scorso. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.