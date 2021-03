Pisa emergenza in vista del Cittadella: cinque positivi al Covid e tre infortunati

vedi letture

Si prospetta una gara ancor più difficile del previsto quella contro il Cittadella per il Pisa di Luca D'Angelo. Il club toscano nelle ultime ore si è trovato alle prese con un focolaio Covid che ha reso inutilizzabili per la sfida contro i Veneti e, probabilmente, anche per il turno infrasettimanale contro la SPAL. A questi, poi, sono da aggiungere 3 infortunati come i lungodegenti Sibilli e Masucci oltre a Varnier.