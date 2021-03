Pisa, Gucher: "Brutta partita, teniamoci stretto il punto. La strada per la salvezza è ancora lunga"

Il capitano del Pisa Robert Gucher ha preso la parola in sala stampa per commentare il quinto pareggio consecutivo in casa dei nerazzurri, fermati sullo 0-0 dalla Reggina: Ӄ stata una brutta partita e ci teniamo stretto questo punto dopo giorni particolari nei quali siamo stati anche noi colpiti dal virus. Siamo stati bravi a rimanere in partita e provarci contro una squadra profondamente diversa rispetto al girone di andata".

É mancata un po' di cattiveria negli ultimi sedici metri?

"Ci sono state poche occasioni al di là di alcuni tiri, ma anche loro hanno sbagliato qualcosa in contropiede. Ci teniamo stretti il punto perchè dobbiamo guardare avanti".

Per fare il salto di qualità manca qualche punto in casa?

"Se andiamo fuori casa a vincere va bene anche il pareggio fuori casa, ma in questo momento il fattore casalingo. Purtroppo non c’è il pubblico e questo influisce. Abbiamo sistemato la classifica per ottenere la salvezza quanto prima possibile. Non so quanto sarà la quota salvezza, ma bisogna fare punti come stiamo facendo. Oggi potevamo anche andare sotto in un paio di occasioni e siamo stati fortunati a portare questo punto a casa. Sappiamo che la strada è ancora lunga".

Quanto è importante avere una rosa ampia con così tanti impegni ravvicinati?

"Stiamo giocando ogni tre giorni da tanti mesi così come le altre squadre, ma il nostro punto di forza è che chiunque riesce a dare il suo grande".