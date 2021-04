Pisa, Mazzitelli: "A Frosinone per mettere un mattoncino importante in chiave salvezza"

"L'ultimo gol su punizione l'ho fatto a Brescia, ma bello così non era mai venuto".

Ironizza sulla chirurgica punizione con cui ieri ha colpito il Cosenza, il centrocampista del Pisa Luca Mazzitelli, che nel post gara ha commentato il rotondo 3-0 dei suoi sulla formazione calabrese: "Sono davvero felicissimo, soprattutto perché è servito per sigillare la vittoria della squadra. Erano tre punti che servivano perché dopo la sosta non avevamo raccolto nulla, le nostre ambizioni e pensieri erano altri e ci serviva una partita così: è una risposta per tutti, ci teniamo alla maglia e a finire bene la stagione. Tabelle e programmi non servono molto, nessuno si aspettava di perdere tre partite che ci hanno ritardato nella corsa playoff, costringendoci a guardare la classifica dal basso: ora abbiamo mosso la graduatoria, e abbiamo persino una partita in meno. In queste cinque gare, se facciamo i punti che dobbiamo, centreremo la salvezza senza problemi, ma intanto serve mettere un mattoncino importante martedì a Frosinone".

Conclude: "Mi trovo bene nelle posizioni in cui il mister mi alterna, cerco sempre di dare una mano e interpretare il ruolo come posso, anche in base alle mie precise caratteristiche. L'importante è comunque che la squadra vada bene e che si finisca al meglio la stagione".