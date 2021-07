Pisa, per Toure contratto fino al 2025. Beruatto in prestito con diritto di riscatto

Il Pisa ha comunicato i dettagli degli arrivi di Idrissa Touré e Pietro Beruatto dalla Juventus. Il primo è stato acquistato a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2025 con i nerazzurri, mentre il secondo si è trasferito in prestito con diritto di riscatto. Queste le due note dei toscani:

"Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Juventus F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Idrissa Touré.

Centrocampista classe 1998, originario della Guinea ma con passaporto tedesco, Idrissa Touré è cresciuto calcisticamente nel RB Lipsia prima di approdare giovanissimo allo Schalke 04 e poi al Werder Brema. Nel 2018 il passaggio alla Juventus e l’esperienza con la formazione bianconera under 23 (59 presenze, 3 gol): nella passata stagione il neo centrocampista nerazzurro ha invece giocato nella Eredivisie collezionando 20 presenze (1 gol) con la maglia del Vitesse.

Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2025.

Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Beruatto. Esterno mancino, classe 1998, Beruatto è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus e da lì è approdato al professionismo con la maglia del Vicenza (stagione 2017-2018, serie C). Quindi il ritorno in bianconero e i due campionati giocati con la maglia della Juventus Under 23 prima del debutto in cadetteria avvenuto la passata stagione nuovamente a Vicenza: con i veneti il calciatore ha collezionato 26 presenze".