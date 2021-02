Pisa-Salernitana, le formazioni ufficiali: dopo tre panchine, titolare l'ex di turno Aya

E' tutto pronto, all' "Arena Garibaldi", per Pisa-Salernitana, match della 22^ giornata del campionato di B che prenderà il via alle 19:00.

Quarta partita in 11 giorni per i toscani, che arrivano con l'attacco rimaneggiato a causa di qualche infortunio di troppo, e hanno quindi il reparto avanzato "obbligato": Vido dietro le due punte Palombi e Marconi. In cabina di regia De Vitis. Sul fronte granata, a interrompere un digiuno da gol in trasferta che dura da 320', sono chiamati Tutino e Gondo: confermato il 3-5-2, con il rientro - dopo tre panchine consecutive - dell'ex di turno Aya. Sull'out mancino, a vincere il ballottaggio con Sanasi Sy e Cicerelli è stato Jaroszynski.

Le formazioni ufficiali:

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Beghetto; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Palombi, Marconi

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Bogdan; Casasola, Kiyine, Di Tacchio, Coulibaly, Jaroszynski; Tutino, Gondo.