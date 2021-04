Pisa, Taddei: "Partita subito in salita, dobbiamo metterci alle spalle questa situazione"

Serata amara per il Pisa che a Verona incassa la terza sconfitta consecutiva e vede allontanarsi forse in maniera definitiva la zona playoff, distante ora sette punti. Il vice allenatore dei toscani Riccardo Taddei, oggi in panchina per la squalifica di Luca D’Angelo, commenta in zona mista la sfida col Chievo: “Trovarsi sotto dopo tre minuti in un momento come questo non ci ha permesso di affrontare la partita nelle condizioni migliori. Comunque la squadra ha battagliato, ci ha provato ma non siamo riusciti a rimetterla in piedi, poi si sono aperti spazi per le loro ripartenze in contropiede con giocatori molto veloci e sono riusciti a trovare il 2-0. Non siamo contenti del risultato, da salvare però c’è la reazione su un campo reso molto pesante dalla pioggia”

Come si spiega il calo di rendimento dopo la sosta?

“La sosta è coincisa con i casi di Covid e questo ha destabilizzato un po’ il gruppo. Purtroppo ne stiamo pagando ancora le conseguenze, dopo la vittoria con la Spal non era il caso di fermarsi ma è inutile piangersi addosso. Dobbiamo resettare e sono sicuro che sabato contro il Cosenza faremo una grande partita”.

Sbagliato l’approccio o la partita è nata male?

“Non penso che l’approccio sia stato sbagliato, eravamo partiti bene ma abbiamo commesso subito un errore che ci reso le cose più difficili. Dopo il gol abbiamo mosso la palla giocando nella loro metà campo ma non siamo riusciti a liberare al tiro i nostri attaccanti".

Come si prepara la prossima gara col Cosenza?

“Dobbiamo lasciarci alle spalle questa situazione, siamo pronti a ritrovare quelle che sono le nostre qualità facendo una partita di grande livello. Siamo in grado di farlo”.