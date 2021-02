Pisa, Vido: "Negli spogliatoi ci siamo detti di reagire. Pareggio risultato giusto"

Dopo il pareggio contro il Vicenza, l'attaccante del Pisa Luca Vido ha commentato in sala stampa: "E' un pareggio giusto anche se abbiamo lottato tutto il secondo tempo anche per vincerla - riporta TuttoPisa.com -. Dopo il primo gol subito siamo andati un po’ in confusione e li abbiamo subiti, ma poi ci siamo guardati negli occhi negli spogliatoi dicendoci di reagire e così abbiamo fatto. Siamo riusciti a raddrizzarla ottenendo un punto contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Noi guardiamo la nostra strada e ogni avversario cerca di fare punti per i propri obiettivi. Andremo ad Ascoli con le nostre idee per fare risultato".