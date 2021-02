Pordenone-Ascoli 1-1, le pagelle: Ciurria la sblocca, per Mosti prima gioia

PORDENONE-ASCOLI 1-1

Marcatori: 11’ Ciurria (P), 67’ Mosti (A).

PORDENONE

Perisan 6- Praticamente inoperoso nella prima frazione, non può nulla in occasione del pari dell’Ascoli

Vogliacco 6,5- Attento e preciso nelle chiusure e nelle diagonali.

Camporese 6- Guida con autorevolezza la retroguardia dei ramarri senza andare mai in affanno.

Barison 6- Si becca un giallo nel primo tempo che condiziona il suo match, era anche diffidato dunque salterà la prossima. È anche sfortunato perchè sul finale di gara si infortuna. (Dal 76’ Stefani sv).

Chrzanowski 6- Rischia tantissimo sul finale di primo tempo perchè con un fallo ferma Pucino e rischia la doppia ammonizione. (Dal 46’ Berra 5,5- Nessuna grande azione degna di nota).

Magnino 5,5- Si vede poco, dal suo lato l’Ascoli gioca con facilità. (Dal 68’ Rossetti 6- Entra per fare legna in mezzo al campo, ci riesce abbastanza bene).

Misuraca 5- Non riesce a trovare la posizione, per grandi tratti della partita è avulso dal gioco.

Zammarini 5,5- Una bella incursione in area col suo tiro che finisce sull’esterno della rete, poi non combina molto altro.

Ciurria 7- Un gol da punta navigata vecchio stampo, è bravissimo a prendere il tempo a tutta la difesa ascolana e ad insaccare il quinto gol in campionato.

Butic 6- Lotta parecchio con la retroguardia ospite, poi deve alzare bandiera bianca dopo un interveno di Leali. (Dal 38’ Morra 5,5- Entra a freddo ma senza mai entrare nel vivo del match. (Dal 77’ Mallamo sv).

Musiolik 6,5- Una vera spina nel fianco per gli avversari, svaria su tutto il fronte offensivo: bello l’assist per Ciurria e poi a più riprese cerca il gol personale.

ASCOLI

Leali 5,5- Non impeccabile sia sul gol di Ciurria che su un tiro precedente di Musiolik.

Pucino 6- Soffre parecchio sulla destra le fiammate degli esterni del Pordenone, si riprende nella ripresa.

Brosco 6- Gli attaccanti di casa sono fisicamente molto validi ma lui non si fa intimidire.

Avlonitis 5- Dopo parecchie partite torna da titolarte ma Ciurria lo brucia in area in occasione del gol.

D’Orazio 5,5- In fase difensiva fa il suo compito in maniera diligente, non spinge però in fase di possesso. (Dall’85’ Pinna sv).

Caligara 5,5- Prova a dare un po’ di sostanza in mediana, a volte ci riesce altre meno. (Dal 64’ Buchel 6- Con la sua esperienza dà nuova linfa al centrocampo).

Danzi 5- Non una gran prova la sua, è anche difficile dargli un ruolo in mezzo al campo.

Saric 5,5- I suoi piedi buoni non bastano per creare occasioni da gol e tenere a galla la mediana. (Dall’85’ Eramo sv).

Stoian 5- Sulla trequarti è sicuramente pericoloso quando può puntare, non sempre però viene servito in maniera adeguata. (Dal 46’ Bajic 5- Non riceve neanche una sfera per poter prendere le misure al match).

Dionisi 6,5- Da una sua grande giocata in cui ubriaca Camporese nasce il gol di Mosti che vale il pareggio.

Cangiano 5- Si sbatte e cerca di entrare nel vivo del gioco ma senza successo. (Dal 60’ Mosti 7- Entra e segna il primo gol in B, più di così era difficile fare).