Pordenone Calcio, accordo biennale con il Comune di Tarvisio per il ritiro estivo

Pordenone Calcio e Tarvisio insieme per altre due estati, con la Val Canale che sarà nuovamente sede del ritiro dei ramarri quest’anno (dal 12 al 27 luglio) e il prossimo. La Società e il Comune di Tarvisio l’hanno annunciato oggi, in una conferenza stampa svoltasi nella splendida cornice del Golf Club “Senza Confini”. “Tarvisio 2022”, dunque, come stampato su una speciale maglia neroverde consegnata dal presidente Mauro Lovisa al sindaco Renzo Zanette. A portare i saluti della Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuto il consigliere Edy Morandini. Presenti anche associazioni di categoria e sodalizi del Tarvisiano, tra cui l’asd Tarvisio.

Grande soddisfazione per il sindaco di Tarvisio Zanette: «Siamo davvero felici che il Pordenone, con tutte le sue componenti, si sia trovato bene a Tarvisio lo scorso anno. Ringrazio per la fiducia il presidente Lovisa, che sta portando avanti un progetto sportivo e sociale molto importante. Speriamo che tanti tifosi salgano a Tarvisio per scoprire un territorio bellissimo. La nostra località ha dimostrato negli anni di essere all’altezza di ospitare club di A e B: come impiantistica, clima e ambiente. Il Pordenone a Tarvisio ci fa ricordare una persona speciale come Maurizio Siega, bandiera del Pordenone come della nostra comunità».

«Siamo orgogliosi - ha dichiarato il presidente Mauro Lovisa - di confermare ufficialmente la nostra presenza a Tarvisio per il prossimo biennio dopo la fantastica accoglienza avuta dal Comune e tutto l’ambiente di Tarvisio nell’estate 2020. La località è ideale per preparare al meglio la nuova stagione: strutture e ambiente sono d’eccellenza. Fare il ritiro estivo nella nostra regione, valorizzando il territorio, è molto bello e importante».

Come nel 2020 squadra e staff pernotteranno all’hotel Spartiacque, struttura (della famiglia Baron) che risponde perfettamente alle esigenze del Club. Gli allenamenti si svolgeranno al Polisportivo “Maurizio Siega”, intitolato alla bandiera neroverde degli anni Ottanta, con la collaborazione dell’asd Tarvisio. In fase di definizione il calendario delle amichevoli.