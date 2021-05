Pordenone-Cosenza, le formazioni ufficiali: ramarri che si affidano a Musiolik, lupi a Gliozzi

Pordenone-Cosenza, la gara che vale una stagione: 90' di fuoco con aperto ogni scenario.

Perché la classifica non premia le due compagini, quintultima e quartultima, ma i ramarri potranno giocare per due risultati su tre, avendo a oggi un distacco di 7 punti dai calabresi, tale da evitare la disputa dei playout (non previsti se la distanza è superiori ai 5 punti); va da sè che il Cosenza, per evitare la retrocessione diretta e tenere aperto il discorso spareggi proprio con i friulani, deve solo vincere.

Poche novità sul versante neroverde, con Musiolik che vince il ballottaggio con Butic e fa coppia offensiva con Ciurria, mentre cambio in più si ha sul fronte rossoblù: nonostante sembrasse favoritissimo Trotta, in avanti con Carretta c'è Gliozzi, ma rispetto all'ultima uscita anche la difesa è cambiata. Tiritiello è stato infatti preferito ad Antzoulas.

Le formazioni ufficiali:

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Misuraca; Zammarini; Ciurria, Musiolik

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Ingrosso, Legittimo; Sueva Sciaduone, Kone, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi.