Pordenone, Lovisa è chiaro: "Siamo attenti a tutto ciò che è il mercato, Diaw compreso"

Come riferisce tuttopordenone.com, a Telefriuli è intervenuto il presidente del Pordenone Mauro Lovisa. Che ha fatto il punto sul mercato: "Stiamo cercando di dare a Paci la squadra quasi al completo, perché sarebbe importante che potesse lavorare durante il ritiro con quasi tutti i giocatori in organico perché è un allenatore nuovo, ha nuove idee, uno staff nuovo. Abbiamo chiuso un ciclo, vorremmo riaprirne uno nuovo, con figure nuove e quindi portare in ritiro la squadra abbastanza al completo: sarebbe importante per Paci, per poter lavorare tranquillamente. Non è facile, perché saremo a Tarvisio già il 5 luglio e in 15 giorni sarà dura. L'ossatura della squadra c'è, se riusciamo ad inserire un paio di giocatori nuovi in modo da poter lavorare su una buona base, sarebbe qualcosa di importante".

Si scende poi nel dettaglio: "Abbiamo preso Mensah della Triestina e a giorni chiuderemo per qualcun altro in avanti. Davanti è dove abbiamo ritoccato di più e ci saranno sicuramente degli inserimenti anche in mezzo. Poi, salvo uscite clamorose e importanti, 4 o 5 giocatori per il ritiro arriveranno sicuramente. Il ritorno di Diaw? Non c'è niente di Fantacalcio. Con Diaw c'è un ottimo rapporto, ci siamo lasciati bene. Con il Monza c'è un buon rapporto. Ma Diaw a tutt'oggi è un giocatore del Monza, quindi va rispettato. Noi aspettiamo, vediamo un po' cosa succede. Siamo attenti a tutte le situazioni perché è chiaro che Diaw è un giocatore che in questo momento, in questa categoria ha un suo peso. Noi siamo attenti a tutto ciò che è il mercato, Diaw compreso".