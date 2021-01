Pordenone, Tesser sponsorizza Diaw: “Può giocare in Serie A. Anche nell'Udinese”

vedi letture

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser si gode e coccola il bomber Davide Diaw, autore di 10 reti in 17 partite, e lo sponsorizza per un futuro salto in Serie A: “Ha delle caratteristiche ben definite, attacca bene gli spazi e ha una buona dote realizzativa. Per me potrebbe essere pronto per la Serie A, magari non fra le grandi, ma nella rosa degli attaccanti di una squadra lo vedo bene. - continua Tesser al Messaggero Veneto - Anche nell'Udinese che ha comunque buoni giocatori nel reparto avanzato”.