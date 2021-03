Pordenone, Tesser: "In tre anni mai vissuto un momento difficile come questo"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato alla vigilia della sfida contro la capolista Empoli, match che arriva in un momento molto complicato a livello di risultati per la squadra friulana reduce da sei gare senza vittorie: “In questi tre anni non abbiamo mai vissuto un periodo così difficile sia per i risultati sia per i tanti infortuni che ci tolgono delle opzioni, ma non dobbiamo piangerci addosso. Andremo al Castellani per fare la nostra gara con fiducia e umiltà al cospetto di una squadra che è meritatamente in vetta alla classifica e che gioca il miglior calcio in Serie B. - continua Tesser come si legge sul sito del club - Qualche volta si gioca meglio, qualche volta si gioca peggio, ma nelle difficoltà la prestazione non è mai mancata. Ci siamo sempre stati. La convinzione di far bene non deve mai mancare. Convocati? La lista dei disponibili l’avremo solamente nella giornata di domani: abbiamo diverse situazioni da valutare. Indipendentemente da chi scenderà in campo dovremo credere in noi stessi, con autostima, concentrazione e la maggior determinazione possibile”.