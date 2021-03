Pordenone, Tesser: "Peccato per il ko, avremmo meritato il pareggio"

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha parlato al termine della gara persa per 1-0 al "Castellani" contro l'Empoli. Queste le sue parole riprese da trivenetogoal.it: "Sarebbe stato un punto importantissimo per la classifica e per il morale. Ci siamo difesi con ordine poi abbiamo concesso qualcosa, è davvero un peccato per come si è sviluppata: avremmo meritato il pareggio, giocavamo con i primi della classe dunque non bisogna piangersi addosso ma c'è da motivare la squadra. Non era semplice mantenere la concentrazione, bravi tutti per il cuore messo in campo: queste partite, però, fanno male perché vanificano tutto ciò che si è fatto di buono. Falasco? Ha commesso un grave errore".