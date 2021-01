Pordenone, Tesser: "Risultato positivo, ma non siamo stati brillanti come altre volte"

Le dichiarazioni di Tesser dopo Pordenone-Venezia 2-0.

Il mister del Pordenone Attilio Tesser ha commentato così la terza vittoria consecutiva della sua squadra, conquistata oggi contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Trivenetogoal.it: “E’ stata una partita difficile, forse la partita meno brillante fatta in casa. Questa volta però abbiamo portato a casa il risultato positivo. Non è stata una grande giornata per noi, contro una squadra che mi aspettavo ci avrebbe messo in difficoltà. Perisan ha fatto due parate importanti, questo è fuori discussione. Diaw in occasione del rigore è stato bravo a crederci. Forte si è dimostrato un grande attaccante, ma i miei difensori hanno fatto veramente una buona prestazione. Altre volte avevamo stradominato senza vincere, oggi è andata diversamente”.