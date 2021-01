Pordenone, Tesser: "Spiace perdere un giocatore come Diaw. Gli auguro il meglio al Monza"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser in conferenza stampa si è soffermato sulla partenza del bomber Diaw ceduto al Monza nella giornata di oggi: “L’ho salutato ieri. C’è il dispiacere di perdere un grande attaccante che va in una società blasonata che cercherà di salire di categoria. È il capocannoniere della Serie B e speriamo di avergli dato qualcosa, gli auguro il meglio. - continua Tesser parlando poi della sfida al Lecce come riporta Trivenetogoal.it - Si tratta di una partita importante, contro una squadra dalle grandi qualità tecniche, questa volta siamo veramente in emergenza specialmente in difesa e affronteremo una squadra con un grande attacco, tra i più forti della categoria. Mancosu ha fatto 10-12 gol in Serie A, Stepinski ci ha giocato e Coda lo conosciamo tutti. Prevedo un match molto intenso. La mia squadra? Ciurria ha recuperato e Vogliacco partirà dall’inizio anche se si è allenato poco. Ho trovato Morra molto motivato e penso possa darci una mano anche se reduce da un infortunio. Uno spezzone di gara però lo potrà fare”.