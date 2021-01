Pordenone, Tesser: "Venezia spavaldo. Dobbiamo fare la gara, non subirla". I convocati

In vista del derby del triveneto fra il suo Pordenone e il Venezia il tecnico neroverde Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa facendo il punto dopo la pausa: “Torniamo in campo dopo la sosta e prima di un tour de force di partite e viaggi. Abbiamo fatto una buona settimana lavorativa e spero di ritrovare conferma anche in campo. Sarebbe bellissimo dare continuità alle vittorie con Reggiana e Salernitana. È quello che cercheremo di fare. Troveremo una squadra che è davanti a noi in classifica e sta facendo molto bene. Pensiamo a proseguire il nostro percorso, fatto di umiltà, fiducia e determinazione. - continua Tesser come riporta il sito del club – Il Venezia gioca in maniera spregiudicata, con tanta intensità e per questo mi aspetto una squadra spavalda come è stata a Verona. Noi dobbiamo cercare di non subire, ma fare la partita. Diaw e Forte vicecapocannonieri? Le statistiche parlano chiaro: sono calciatori importanti per la categoria. Noi ci teniamo stretto il nostro Davide, e dovremo cercare di limitare Forte. Detto di loro due, però, la differenza la fanno sempre le squadre nel complesso”.

Di seguito la lista dei convocati per la gara di domani:

Portieri: Bindi, Passador, Perisan

Difensori: Barison, Bassoli, Berra, Camporese, Chrzakowski, Foschiani, Vogliacco

Centrocampisti: Calò, Magnino, Mallamo, Misuraca, Rossetti, Scavone, Zammarini

Attaccanti: Banse, Butic, Ciourria, Diaw, Musiolik, Secli.