Pordenone, tifosi fuori dal Teghil per sostenere la squadra in vista del Cosenza

vedi letture

Il Pordenone nel pomeriggio di oggi si giocherà la permanenza in Serie B nello scontro diretto contro il Cosenza in cui basterà anche solo il pari per mantenere la categoria, mentre i calabresi saranno costretti alla vittoria per rimandare il discorso ai play out dove affronterebbero nuovamente i friulani. Prima della gara fuori dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, impianto casalingo dei neroverdi, i tifosi del Pordenone hanno voluto far sentire il proprio sostegno alla squadra radunandosi, lanciando cori ed esponendo striscioni per caricare la squadra di Domizzi in vista di questo vero e proprio spareggio. Lo riferisce Trivenetogoal.it.