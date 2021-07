Pordenone, Tsadjout: "Sento grande fiducia. Pobega mi ha parlato bene della piazza"

Il neo attaccante del Pordenone Frank Tsadjout ha parlato ai microfoni ufficiali del club neroverde della sua nuova avventura, delle sue caratteristiche svelando che un ex friulano lo ha convinto definitivamente a scegliere questa opzione per il suo futuro: "Sono molto contento di essere qui, parlando con il mio procuratore e poi con il direttore ho avuto la sensazione che si possa fare una grande stagione, da subito la società ha mostrato molta fiducia in me e questo per i ragazzi giovani è molto importante perché ti permette di rendere al meglio. Non vedo l’ora di iniziare, sono molto motivato e non vedo l’ora di mettermi in gioco. Sono un attaccante di buona struttura fisica, mi piace difendere la palla per far salire la squadre e attaccare gli spazi, ho una grande dedizione e spirito di sacrificio a sono sempre pronto a dare il 100% per i compagni e la società. Lo scorso anno per la prima volta ho avuto la possibilità di giocare tanto, di crescere e mettermi alla prova in un palcoscenico importante. Posso dare molto in questa stagione. - conclude Tsadjout - Pobega mi ha parlato molto bene di questa piazza. Mi ha spiegato che qui è come una famiglia dove tutti si aiutano fra loro per raggiungere un obiettivo comune. Ero già propenso a scegliere questo club e le sue parole sono state un incentivo in più”.