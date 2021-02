Pordenone-Vicenza 1-2, le pagelle: Giacomelli gol d'autore, per Morra gioia strozzata

Pordenone-Vicenza 1-2

Marcatori: 3’ Longo, 87’ Morra, 89’ Giacomelli.

PORDENONE

Perisan 6 - Il Vicenza lo sottopone a diversi tiri specie dalla distanza ma lui si fa sempre trovare pronto alla parata come in occasione dell’incornata di Meggiorini. Incolpevole sulle reti del Vicenza.

Berra 5,5 - Dalla sua parte Beruatto è una costante spina nel fianco. Sul finire di prima frazione di gara impegna Perina con una conclusione ravvicinata. Nei secondi quarantacinque minuti copre di più la fascia (Dal 76’ Magnino sv).

Vogliacco 5,5 - L’attacco del Vicenza crea diversi problemi alla sua area di rigore. Rischia tantissimo ad inizio ripresa quando lascia il pallone lì favorendo l’occasione di Cappelletti, ma è comunque suo il cross per l'1-1 di Morra.

Camporese 5,5 - Vale lo stesso discorso di Vogliacco. Non sempre è preciso sulle scorribande degli uomini di Domenico Di Carlo che si presentano al tiro.

Falasco 6 - Perde il duello con Cappelletti consentendo al suo avversario di fare il bello e il cattivo tempo specie nel primo tempo. Nella ripresa invece sale in cattedra aiutando i suoi al forcing con cross che potrebbero essere sfruttati meglio.

Zammarini 5,5 - Combatte in mezzo al campo e rischia qualcosa di troppo perdendo qualche pallone di troppo. Si fa vedere sulle conclusioni dal limite dell’area (Dal 57’ Biondi 6 - Più aggressivo sui portatori di palla biancorossi, entra bene in partita).

Calò 5,5 - Si vede poco in fase di impostazione dell’azione. Costretto ad alzare bandiera bianca nel primo tempo dopo un intervento di Meggiorini (Dal 38’ Misuraca 6 - Ex di serata, alterna ottime cose a situazioni da rivedere, ma la prestazione è comunque positiva

Scavone 5,5 - Anche lui impegna Perina con diverse conclusioni dalla lunga distanza. Sono diverse però le imprecisioni sui portatori di palla del Vicenza (Dal 46’ Rossetti 6 - Buono l’impatto sul match, mette il piglio giusto nell’accompagnare l’azione. Si sarebbe guadagnato un rigore che però Volpi non vede).

Ciurria 5,5 - Non si vede praticamente mai fra le linee e il Pordenone ne risente specie nel primo tempo. Poi è un po' più incisivo ma sempre comunque impreciso.

Butic 6,5 - Neanche 30 secondi sul cronometro e impegna Perina dalla distanza. Sono sue le maggiori occasioni ma il pallone esce di pochi centimetri sul fondo. Si carica sulle spalle l’attacco neroverde (Dal 77’ Morra 6,5 - Trova il guizzo vincente che riequilibra il punteggio, purtroppo per lui e per il Pordenone solo momentaneamente).

Musiolik 5,5 - Pochi spunti per lui all’interno dell’area di rigore, merito anche della retroguardia avversaria che non gli dà mai modo di colpire.

VICENZA

Perina 6 - Neanche il tempo di sistemarsi i guantoni che deve neutralizzare una conclusione di Butic. Non sbaglia un colpo sia fra i pali, dove è impeccabile, sia nelle uscite.

Cappelletti 6,5 - Specie nella prima parte di gara è imprendibile sulla destra. Accelera, sterza e serve i compagni con grande continuità. Nel secondo tempo abbassa troppo il suo baricentro complice anche il Pordenone che va a caccia del pareggio.

Pasini 6 - Tiene bene la posizione senza mai concedere l’area di rigore all’avversario. Si fa anticipare nel finale da Morra per il gol che riequilibra momentaneamente il punteggio.

Padella 6,5 - Svetta all’interno dell’area di rigore con grande autorità. L’attacco del Pordenone gli dà il suo bel da fare ma oggi è insuperabile. Una piccola sbavatura quando lascia girare Butic in area ma per sua fortuna il pallone esce sul fondo.

Beruatto 6,5 - Quante discese, sempre pericolose. Il ragazzo dimostra di avere stoffa, qualità - suo l’assist per Longo - e anche carattere quando calcia dalla distanza andando a pizzicare la traversa.

Zonta 6 - Recupera un gran numero di palloni in mezzo al campo dimostrando grande aggressività. Scende di tono nella ripresa ed esce dopo aver dato comunque tutto (Dal 75’ Agazzi sv).

Pontisso 6 - Dirige le operazioni in mezzo al campo. Preciso nel traffico, nella fase difensiva si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto (Dal 74’ Bruscagin sv).

Cinelli 6 - Combatte senza mai risparmiarsi, riesce a punire ogni minima disattenzione dell’avversario andandogli a soffiare il pallone. Preciso anche quando spinge in avanti.

Vandeputte 6,5 - I compagni lo cercano spesso e lui regala giocate di grande qualità fra le linee. Dialoga spesso con le punte ma anche con gli esterni risultando imprendibile (Dal 61’ Giacomelli 7 - Si presenta con un intervento che meriterebbe il giallo, ma poi decide il match con una conclusione a giro da sogno).

Meggiorini 6 - Quanto corre. Ha l’animo del ragazzino. Aiuta i compagni nella fase difensiva ed è pronto in avanti facendo valere la sua stazza. Purtroppo per lui Perisan fa ottima guardia (Dal 60’ Gori 6 - Le occasioni non sono tantissime ma lui è bravo a sacrificarsi per i compagni).

Longo 6,5 - Sblocca il punteggio al terzo minuto sfruttando al meglio un’amnesia della retroguardia del Vicenza. Stacco e incornata precisa che dà un bacino al palo e si insacca nella porta di Perisan.