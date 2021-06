Pordenone, WEPN debutta in Abruzzo. Lovisa: "Scambio con realtà lontane un valore aggiunto"

Come riferisce il club attraverso una nota ufficiale, "il progetto affiliazioni WEPN del Pordenone Calcio debutta in Abruzzo. L’asd Miglianico Calcio, realtà della provincia di Chieti, entra nella famiglia neroverde: condividerà metodologie di lavoro e filosofia del Settore Giovanile del Pordenone, confrontandosi periodicamente con lo staff del vivaio.

«Siamo onorati di iniziare questa nuova collaborazione sportiva, che segue quella imprenditoriale mia personale con la Vitis Rauscedo, main partner proprio del progetto WEPN – dichiara il presidente del Miglianico Valeriano Palombaro, riferimento Vitis in Abruzzo con ICONIC Group – PMA ITALY -. Abbiamo colto questa bellissima opportunità con tanto entusiasmo, consapevoli che – anche a distanza – tutti i nostri ragazzi potranno crescere molto e avere delle opportunità seguendo uno modello assoluto nazionale per il Settore giovanile come il Pordenone. Non mancheranno comunque le occasioni per incontrarci».

«Con Valeriano Palombaro c’è da tempo un rapporto, prima ancora che professionale, di amicizia e fiducia ed è bello che siamo riusciti a fare anche questo gemellaggio calcistico – afferma il presidente del Pordenone Mauro Lovisa -. L’interscambio fra realtà anche distanti geograficamente può essere un valore aggiunto per una crescita ulteriore del nostro progetto WEPN, diventato un riferimento forte sul nostro territorio con 43 affiliate tra Friuli Venezia Giulia e Veneto»".