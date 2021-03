Pres. Lecce: "Rammarico per il risultato contro l'Entella, ma non distruggiamo tutto"

Dopo lo 0-0 contro l'Entella, in casa Lecce, come riferisce La Gazzetta dello Sport - ed. Puglia, ha fatto il punto della situazione patron Saverio Sticchi Damiani: "Peccato per le tante occasioni fallite. Dispiace, perché comunque i ragazzi, tutti quanti compreso chi è entrato dalla panchina, ci hanno messo tanto impegno. Sinceramente meritavano il premio di questi tre punti, che non sono arrivati perché alla fine, tra imprecisione e sfortuna, non siamo riusciti a vincere. Credo che l’impegno ci sia stato da parte di tutti ed è un risultato che crea rammarico. Non dobbiamo, però, distruggere tutto. Anzi è il momento di provare a costruire dalle cose buone che si sono viste contro l’Entella. Non sono pessimista e non ho alcuna voglia di abbattermi. La squadra ha sempre lottato, ha dimostrato di essere viva".