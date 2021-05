Pres. Pordenone sul nodo mister: "L'anno scorso scelto in fretta, ora ci sono 2 mesi di tempo"

vedi letture

Dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Pordenone, arrivano le parole del presidente del Pordenone Mauro Lovisa, intervenuto nel corso di B Magazine: "La nostra intenzione è quella di fare un campionato decisamente più tranquillo rispetto a quello appena concluso. Il progetto base non cambia. Vogliamo continuare a inserire nella rosa giovani di proprietà, da valorizzare. Dobbiamo però anche far arrivare qualche giocatore esperto, per avere un giusto mix che non ci faccia più soffrire".

Una nota va poi al nodo allenatore. Con il club in ballo tra la conferma di Maurizio Domizzi e altri profili (due su tutti, Stefano Vecchi del SudTirol e William Viali del Cesena): "L’estate scorsa abbiamo dovuto decidere in fretta, perché non c’è stato molto tempo fra il termine della stagione precedente e quella successiva. Quest’anno abbiamo due mesi di tempo per pensarci bene e per scegliere una soluzione che non ci faccia soffrire più".